Trump ve Musk Arasındaki Gerilim Derinleşiyor

ABD Başkanı Donald Trump, tartışma yaşadığı iş insanı Elon Musk'ın 'başkanlık makamına saygısızlık yaptığını' vurgulayarak, onunla ilişkisinin bittiğini düşündüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, milyarder iş insanı Elon Musk ile son günlerde yaşadığı tartışmaya yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, Elon Musk'ın Demokrat adaylara finansal destek vermesi durumunda ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağının altını çizerek, "Eğer bunu yaparsa, bunun çok ciddi sonuçlarına sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak" dedi.

Trump, Elon Musk ile olan ilişkisinin bittiğini düşündüğünü belirterek, "Çok saygısızca davrandı. Başkanlık makamına saygısızlık yapamazsınız" ifadelerini kullandı.

Trump, yakın zamanda Elon Musk ile görüşme gibi bir planının da olmadığını vurguladı.