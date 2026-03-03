ABD Başkanı Donald Trump, " Körfez'den geçen tüm deniz ticareti için siyasi risk sigortası ve finansal güvenlik garantileri sağlanması talimatını verdim. ABD Donanması, gerekirse en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı