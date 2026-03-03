Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, "Körfez'den geçen tüm deniz ticareti için siyasi risk sigortası ve finansal güvenlik garantileri sağlanması talimatını verdim. ABD Donanması, gerekirse en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez'deki deniz ticareti için siyasi risk sigortası ve finansal güvenlik garantileri verilmesini talep etti. Ayrıca, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere refakat edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, " Körfez'den geçen tüm deniz ticareti için siyasi risk sigortası ve finansal güvenlik garantileri sağlanması talimatını verdim. ABD Donanması, gerekirse en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır" dedi. - WASHINGTON

