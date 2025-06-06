Trump, Musk'ın Eleştirilerine Yanıt Verdi

Trump, Musk'ın Eleştirilerine Yanıt Verdi
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ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın vergi kesintisi tasarısına yönelik eleştirilerine büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtti. İlişkilerinin gidişatını sorgulayan Trump, Musk'ın daha önce tasarı hakkında olumlu sözler sarf ettiğini hatırlattı.

ABD Başkanı Trump, vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan Elon Musk'ın söylediklerinden büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirterek, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Beyaz Saray'da ağırlarken Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın eleştirilerine ilk kez yanıt verdi. Musk'ın, eleştirdiği vergi kesintisi tasarısıyla ilgili daha önce olumlu sözler sarf ettiğini ve kendisinin yaptığı birçok şeyden övgüyle bahsettiğini söyleyen Trump, Musk'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra birden değiştiğini bildirdi. Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon ile ilgili büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Elon Musk'ın, elektrikli araçlar için uygulanan teşvik indirimlerinin kaldırılması nedeniyle üzgün olduğunu ve bu tepkisinin nedeninin bu olduğunu savunan Trump, bu indirimlerin sonlandırılacağını Musk'ın başından beri bildiğini ve bu konuda kendi pozisyonunun hiç değişmediğini aktardı. Trump ayrıca, Musk'ın NASA'nın direktörlüğü için bir isim önerdiğini fakat bu kişinin uygun olmadığı için atanmadığını ve Musk'ın bundan da rahatsız olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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