Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, Hürmüz'de petrolün arttığını söyleyip İran'ın işini bitirmeyi gündeme getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump, Hürmüz'de petrolün arttığını söyleyip İran'ın işini bitirmeyi gündeme getirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İran'ın parası olmadığını belirterek ülkenin işini tamamen bitirmek mi yoksa kendi kendine tükenmesine izin vermek mi gerektiğini sordu. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan bir yıl öncesine göre daha fazla petrol çıkarıldığını söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran hakkında yaptığı açıklamada, "Paraları yok. Asıl soru şu: Onların işini tamamen bitirmek mi istiyoruz, yoksa kendi kendilerine tükenmelerine mi izin vermek istiyoruz? Çünkü istediğimiz her şeyi elde ediyoruz. Bakın, bugün Hürmüz Boğazı'ndan bir yıl öncesine kıyasla daha fazla petrol çıkarıyoruz" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD'nin İran ile uzun süreli bir çatışmaya hazırlandığına yönelik iddialara ilişkin konuşan Trump, "Bunu çok hızlı bir şekilde bitirebiliriz ama İran başarısızlığa sürüklenen bir ülke ve istediğimiz tüm petrolü çıkarıyoruz. Bunu Hürmüz Boğazı'nda, donanmamızın faaliyetlerinde görüyorsunuz. Herkes petrol çıkarıyor. Hatta geçen hafta, savaştan önceki herhangi bir dönemden daha fazla petrol çıkardık. Bu, önemli bir anlaşmazlık konusuydu" dedi.

Trump, "Paraları yok. Asıl soru şu: Onların işini tamamen bitirmek mi istiyoruz, yoksa kendi kendilerine tükenmelerine mi izin vermek istiyoruz? Çünkü istediğimiz her şeyi elde ediyoruz. Bakın, bugün Hürmüz Boğazı'ndan bir yıl öncesine kıyasla daha fazla petrol çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kuzey Denizi'ndeki petrol kaynaklarını kullanıma açtıklarını konuştuk"

Yarın Florida'da oy kullanacağını belirten Donald Trump, Somali kökenli Kongre üyesi Ilhan Omar'a ilişkin, "Bana kalırsa onun bütün hayatı bir dolandırıcılık. Hayatı tamamen bir dolandırıcılıktan ibaret" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da devam eden Starlink uydusu sorununa değinen Trump, "Bu konuyu inceleyeceğim" dedi.

Bugün İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile görüştüğünü belirten ABD Başkanı, "Kuzey Denizi'ndeki petrol kaynaklarını kullanıma açtıklarını konuştuk. İki yıldır onlardan bunu yapmalarını istiyordum. Önceki başbakan Starmer, çok iyi bir adam ama bunu başaramadı. Şimdiki başbakan ise başarıyor. Andy bunu gerçekleştiriyor. Bunun liberal ilkelere aykırı olduğunu tahmin ediyorum ama neyin doğru olduğunu biliyor. Bu, Birleşik Krallık'ı çok zengin bir ülke haline getirecek" diye konuştu.

"Her iki ülke karşısında da tüm kozlar bizim elimizde"

Meksika ve Kanada ile yürütülen ticaret görüşmeleri hakkında açıklama yapan Trump, "Meksika'yla bir anlaşmaya çok yakınız. Umarım onlar için de çok iyi bir anlaşma olur ama bizim için de iyi bir anlaşma olacak. Aksi halde anlaşma yapmayız. Aynı durum Kanada için de geçerli. Kanada bizimle bir anlaşma yapmak için çok çalışıyor. Bunu söylemekten hoşlanmıyorum ama her iki ülke karşısında da tüm kozlar bizim elimizde. Bütün kozlar bizde. Zelenskiy'ye söylediğim gibi, bütün kozlar bizim elimizde" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda gemi ve tankerlere yönelik saldırıları nasıl önlediğine ilişkin bir soruya "Çok iyiler. Donanma harika bir iş çıkardı. Az önce The Wall Street Journal gazetesinin manşetinde gördünüz. Şu anda Hürmüz Boğazı'ndan, savaştan önce olduğundan bile daha fazla petrol geçiyor. Gerçekten olağanüstü bir iş çıkardık. Umarım bir gün bunun takdirini görürüz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin

Yeni kriz: Parayı geri ver yoksa...
Milas Belediyesi'nde 2,5 milyar liralık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan Topuz ve oğlu adliyeye sevk edildi

2,5 milyarlık 'yapılmamış iş' iddiası! Başkan ve oğlu adliyede
Salah tezahüratı ünlü hocayı kızdırdı: Bela gelir

"Bela gelir, musibet gelir" diyerek tüm Trabzon'u uyardı
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar

56 sene önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar!

Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Japon yazar Ryu Murakami hayatını kaybetti
10 yıl önce evinin önünden kaçırılan Furkan'dan hâlâ iz yok! Kasten öldürme soruşturması yeniden açıldı

Kaçırılan Furkan'dan 10 yıldır iz yok! Şüpheli yayında anlatmış
Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi

Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi