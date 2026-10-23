Trump, Hürmüz'de petrolün arttığını söyleyip İran'ın işini bitirmeyi gündeme getirdi

Abd Başkanı Donald Trump, İran hakkında yaptığı açıklamada, "Paraları yok. Asıl soru şu: Onların işini tamamen bitirmek mi istiyoruz, yoksa kendi kendilerine tükenmelerine mi izin vermek istiyoruz? Çünkü istediğimiz her şeyi elde ediyoruz. Bakın, bugün Hürmüz Boğazı'ndan bir yıl öncesine kıyasla daha fazla petrol çıkarıyoruz" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD'nin İran ile uzun süreli bir çatışmaya hazırlandığına yönelik iddialara ilişkin konuşan Trump, "Bunu çok hızlı bir şekilde bitirebiliriz ama İran başarısızlığa sürüklenen bir ülke ve istediğimiz tüm petrolü çıkarıyoruz. Bunu Hürmüz Boğazı'nda, donanmamızın faaliyetlerinde görüyorsunuz. Herkes petrol çıkarıyor. Hatta geçen hafta, savaştan önceki herhangi bir dönemden daha fazla petrol çıkardık. Bu, önemli bir anlaşmazlık konusuydu" dedi.

Trump, "Paraları yok. Asıl soru şu: Onların işini tamamen bitirmek mi istiyoruz, yoksa kendi kendilerine tükenmelerine mi izin vermek istiyoruz? Çünkü istediğimiz her şeyi elde ediyoruz. Bakın, bugün Hürmüz Boğazı'ndan bir yıl öncesine kıyasla daha fazla petrol çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kuzey Denizi'ndeki petrol kaynaklarını kullanıma açtıklarını konuştuk"

Yarın Florida'da oy kullanacağını belirten Donald Trump, Somali kökenli Kongre üyesi Ilhan Omar'a ilişkin, "Bana kalırsa onun bütün hayatı bir dolandırıcılık. Hayatı tamamen bir dolandırıcılıktan ibaret" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da devam eden Starlink uydusu sorununa değinen Trump, "Bu konuyu inceleyeceğim" dedi.

Bugün İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile görüştüğünü belirten ABD Başkanı, "Kuzey Denizi'ndeki petrol kaynaklarını kullanıma açtıklarını konuştuk. İki yıldır onlardan bunu yapmalarını istiyordum. Önceki başbakan Starmer, çok iyi bir adam ama bunu başaramadı. Şimdiki başbakan ise başarıyor. Andy bunu gerçekleştiriyor. Bunun liberal ilkelere aykırı olduğunu tahmin ediyorum ama neyin doğru olduğunu biliyor. Bu, Birleşik Krallık'ı çok zengin bir ülke haline getirecek" diye konuştu.

"Her iki ülke karşısında da tüm kozlar bizim elimizde"

Meksika ve Kanada ile yürütülen ticaret görüşmeleri hakkında açıklama yapan Trump, "Meksika'yla bir anlaşmaya çok yakınız. Umarım onlar için de çok iyi bir anlaşma olur ama bizim için de iyi bir anlaşma olacak. Aksi halde anlaşma yapmayız. Aynı durum Kanada için de geçerli. Kanada bizimle bir anlaşma yapmak için çok çalışıyor. Bunu söylemekten hoşlanmıyorum ama her iki ülke karşısında da tüm kozlar bizim elimizde. Bütün kozlar bizde. Zelenskiy'ye söylediğim gibi, bütün kozlar bizim elimizde" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda gemi ve tankerlere yönelik saldırıları nasıl önlediğine ilişkin bir soruya "Çok iyiler. Donanma harika bir iş çıkardı. Az önce The Wall Street Journal gazetesinin manşetinde gördünüz. Şu anda Hürmüz Boğazı'ndan, savaştan önce olduğundan bile daha fazla petrol geçiyor. Gerçekten olağanüstü bir iş çıkardık. Umarım bir gün bunun takdirini görürüz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı