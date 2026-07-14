ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde alacağı ödemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin daha önce duyurduğu yüzde 20 ödemeyi, Körfez ülkelerinin ABD'de yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirme kararı aldım" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı