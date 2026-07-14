ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde alacağı ödemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin daha önce duyurduğu yüzde 20 ödemeyi, Körfez ülkelerinin ABD'de yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirme kararı aldım" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde uygulanması planlanan yüzde 20'lik ödeme yerine, Körfez ülkeleriyle yapılacak ticaret ve yatırım anlaşmalarının geçeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde alacağı ödemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin daha önce duyurduğu yüzde 20 ödemeyi, Körfez ülkelerinin ABD'de yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirme kararı aldım" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı