Trump, bir restoranı ziyaret ederek başkanlık uçağına götürmek için hamburger sipariş etti

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde bir fast food restoranını ziyaret ederek çalışanlarla ve seçmenlerle bir araya geldi. Başkanlık uçağı için hamburger siparişi veren Trump, çalışanlara bahşişlerden vergi kesintisi yasasını hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Georgia eyaletindeki bir "fast food" restoranını ziyaret ederek çalışanlar ve seçmenlerle bir araya geldi. Trump, başkanlık uçağı Air Force One'a götürmek üzere hamburger siparişi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Georgia eyaletindeki Rome şehrinde bulunan bir "fast food" restoranını ziyaret etti. Başkanlık uçağı Air Force One'a götürmek üzere hamburger siparişi veren Trump, restoran çalışanları ile konuşup fotoğraf çektirdi. 50 yıldır aynı restoranda çalışan Joe Bailey isimli personelle tanışan Trump, "Bu ismi hatırlayacağım" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca çalışanlara bahşişlerden vergi kesintisi yapılmasının önüne geçen yasayı hatırlatarak bu uygulamadan memnun olup olmadıklarını sordu. Trump, ayrıca restoranda bulunan bazı seçmenlerle konuştu. - GEORGIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
