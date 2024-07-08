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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'na katıldı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'da AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile birlikte AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu kapsamındaki İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'da AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile birlikte AB- Türkiye Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu kapsamındaki İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Belçika'ya geldi. Başkent Brüksel'de temaslarına başlayan Bolat, AB- Türkiye Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu kapsamındaki İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'te yer aldı. Toplantıda, Gümrük Birliği'nin işleyişi, ikili ticaretteki mevcut durum ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi adına başta Gümrük Birliği'nin modernizasyonu olmak üzere iş dünyasının beklentilerin ve önerileri değerlendirildi.

"AB ile ticari ilişkilerimizin daha da derinleşmesi noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Bolat toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB ve Türkiye ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesinin ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun hem Türkiye'nin hem de AB'nin ortak çıkarına olduğu hususunda iş dünyalarımızın mutabık olduğunu gördüğümüz toplantıda, atılacak ortak adımların AB'nin ve Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki rekabet gücünün yükseltilmesine önemli katkılar sağlayacağı konusunda görüş birliğine vardık. Bu çerçevede, en önemli ticaret partnerimiz konumundaki AB ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin daha da derinleşmesi ve farklı alanlara genişletilerek güçlendirilmesi noktasında çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Bakan Bolat, Brüksel temasları çerçevesinde bugün hükümetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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