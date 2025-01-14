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Ticaret Bakanı Bolat, Slovenya ile Ticaret Hacmini Artırmayı Hedefliyor

Ticaret Bakanı Bolat, Slovenya ile Ticaret Hacmini Artırmayı Hedefliyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Slovenya Başbakan Yardımcısı Tanja Fajon ile ikili ticareti artırma ve iş birliği alanlarını çeşitlendirme konularında bir araya geldi. Bakan Bolat, Slovenya'nın Balkanlardaki önemli ortaklardan biri olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile İlişkiler Bakanı Tanja Fajon ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımızda Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile İlişkiler Bakanı Sayın Tanja Fajon ile bir araya geldik. Balkanlardaki önemli ortaklarımızdan biri olan Slovenya ile 3,1 milyarı bulan ikili ticaret hacmimizi artırmaya ve iş birliği alanlarını çeşitlendirmeye büyük bir önem veriyoruz. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, Avrupa Yeşil Anlaşması başta olmak üzere farklı alanlarda yakın çalışmaya ve ortaklığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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