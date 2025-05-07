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Ticaret Bakanı Bolat, İngiltere ile STA Müzakerelerini Görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, İngiltere ile STA Müzakerelerini Görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra'da İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile bir araya gelerek Türkiye ve İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik müzakerelerin ilk turunu temmuz ayı sonuna kadar yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra'da İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile bir araya geldi. Bolat, Türkiye ve İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesine yönelik müzakerelerin ilk turunun temmuz ayının sonuna kadar yapılmasının planlandığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi. Bakan Bolat, temasları çerçevesinde İngiliz mevkidaşı Jonathan Reynolds ile görüşme gerçekleştirdi.

Bolat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, "Stratejik ortağımız Birleşik Krallık ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi yatırımdan turizme, gümrüklerden üçüncü ülkelerde işbirliğine kadar tüm boyutları ile değerlendirdik ve ilişkilerimizi daha da geliştirme hususunda aynı perspektifi paylaştığımızı bir kez daha teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin yasal altyapısını ve itici gücünü oluşturan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) modernize edilmesi ve kapsamının genişletilmesi müzakerelerinin ilk turunu temmuz ayının sonuna kadar gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

"Serbest Ticaret Anlaşması'nın modernize edilmesi sürecinde önemli bir adım attık"

Bakan Bolat, "Ayrıca, ticari ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdiğimiz Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Ekonomik ve Ticari Komitesi'nin (JETCO) 8. toplantısını bu yıl içinde Londra'da gerçekleştirme konusunda anlaştık. Görüşmemizin sonunda STA'nın 'Ticarette Teknik Engeller' ve 'Sektörel Ekler' (motorlu taşıtlar ve kimyasallar) bölümlerini imzalayarak STA'nın modernize edilmesi sürecinde önemli bir adım attık. İki ülke arasındaki STA'nın güncellenmesi sürecinde önemli bir aşama olacak metinlerle iki ülke firmaları kazanacak, ekonomiler güçlenecek, ikili ticaret daha da büyüyecektir" ifadelerine yer verdi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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