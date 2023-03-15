Thodex'in kurucusu Özer, Türkiye'ye iade kararını Yüksek Mahkeme'ye taşıdı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili yargı süreci devam ediyor. Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve Ağustos ayında yakalanan Özer, hakkında verilen Türkiye'ye iade edilme kararını kabul etmeyerek Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu.

NİHAİ KARARI ADALET BAKANI VERECEK

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Elbasan Mahkemesi'nin, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini hükmettiği kararın Temyiz Mahkemesi tarafından bozulmadığı için Özer'in Yüksek Mahkeme'ye başvurduğu kaydedildi. Temyiz Mahkemesi'nin kararının inceleneceği ve ardından Yüksek Mahkeme'nin kararını açıklayacağı bildirildi. Yüksek Mahkeme'deki süreç sonrasında nihai karar Adalet Bakanı tarafından veriliyor.

İLK TEMYİZ DURUŞMASI 16 ARALIK 2022'DE YAPILDI

Özer'in, Türkiye'ye iadesiyle ilgili Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesi'nde 17 Kasım 2022'de yapılan karar duruşmasında Türkiye'ye iade edilmesine hükmedilmişti. Özer kararı temyize taşımış, 16 Aralık'ta Durres kentindeki Temyiz Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. Özer'in avukatının duruşmaya katılmaması sonucu duruşma 20 Aralık'a ertelenmişti. Avukatın 20 Aralık'taki duruşmaya bir kez daha katılmaması sonucu duruşma 27 Aralık tarihine ertelenmişti. Özer'in temyize gittiği mahkemede karar 30 Aralık'ta açıklanmış ve Elbasan Mahkemesi'nin kararın onanmasını ve Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmişti. Elbasan Savcılığı, Özer'in "suç örgütü kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları nedeniyle Türkiye'ye iade edilmesini istiyor. - TİRAN