TDP Genel Başkanı Sarıgül, seçim kanunu teklifini değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yüzde 7'lik seçim barajını içeren Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin "Demokratik dünyada nasıl seçim barajı yüzde 3 ise barajın yüzde 3 olması lazım. Bir oyun bile önemi son derece fazladır." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıgül, parti meclisi öncesi düzenlediği basın toplantısına, 22 Mart'ın Dünya Su Günü olduğunu hatırlatarak başladı.

Türkiye'de kaynaklar iyi kullanılmadığı için "su stresi" yaşandığını, önlem alınmaması halinde 10 yıl içinde "su fakiri" olunacağını belirten Sarıgül, "İklim değişikliklerinin su ve gıda üzerindeki etkilerini tartışmamız lazım. Maalesef günlük kısır çekişmelerden asıl sorunlarımıza bakamıyoruz." dedi.

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanarak Meclis'e getirilen "Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin değerlendirmede bulunan Sarıgül, "AK Parti ve MHP seçim kanunuyla ilgili bir değişiklik teklifi yaptı. Çarşı karıştı. Bu teklif TBMM'de görüşülürken daha da karışacak." diye konuştu.

Yüzde 7'lik seçim barajı öngören teklife ilişkin önerilerini sıralayan Sarıgül, "Demokratik dünyada nasıl seçim barajı yüzde 3 ise barajın yüzde 3 olması lazım. Bir oyun bile önemi son derece fazladır." ifadesini kullandı.

"Ülkemizi kendine yeter hale getirmemiz lazım"

Milletvekili adaylarını partilere kayıtlı üyelerin seçmesi gerektiğini kaydeden Sarıgül, tercihli oy sistemine geçilmesini istedi.

Milletvekili sayısının 500'e indirilmesi ve 100 üyeden oluşan "Türkiye milletvekilliği sistemi" kurulması önerisinde bulunan Sarıgül, belediye başkanlığı seçimlerinin iki turlu yapılması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda krizi kapıda" uyarısı yaptığını aktaran Sarıgül, "Gıdada milliyetçilik başlamıştı şimdi daha da arttı. Ülkemizi kendine yeter hale getirmemiz lazım." dedi.