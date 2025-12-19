TBMM Genel Kurulunda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 13. maddesi kabul edildi.

Genel Kurulda milletvekilleri, bütçe kanunu teklifinin 13. maddesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz, 2026 yılı bütçesinin üretimi değil ithalatı öncelediğini savundu.

Tarıma ayrılan ödeneğin yetersiz olduğunu dile getiren Yılmaz, çiftçinin hakkının verilmediğini öne sürdü. Çiftçiye verilen desteğin enflasyon karşısında eridiğini savunan Yılmaz, tarımsal üretim programının da yanlış yürütüldüğünü ve yönetilemediğini iddia etti.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, iktidarın ekonomi yönetimini eleştirerek, "Milletimiz, bir şeyden emin olsun, biz, İYİ Parti olarak var olduğumuz müddetçe derin yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

İktidarın umutları tükettiğini dile getiren Uz, adalete güvenilmediğini, hukukun üstünlüğünün tesis edilemediğini söyledi.

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, öğretmen atamalarında Şanlıurfa'ya daha fazla kontenjan ayrılmasını istedi.

Akçakale ve Ceylanpınar sınır kapılarının daha modern yapıya kavuşturulmasının, altyapı ve teknik donanım açısından güçlendirilmesinin önemine değinen Özyavuz, bu sayede geçişlerin daha hızlı, güvenli ve düzenli şekilde gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Özyavuz, "Küçük esnaf ve sanatkarlar için vergi affı getirilmeli, vergi yükünün azaltılması, istihdam için önemli ve gereklidir." dedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Mardin'deki bazı yol ve altyapı sorunlarını dile getirdi.

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, bütçede adaletin bulunmadığını savundu.

Memurların, asgari ücretlilerin beklentilerinin karşılanmadığını belirten Yıldızlı, "Bütçede ne yazık ki Bağkurluların, kademeli emeklilik bekleyenlerin, 3600 ek gösterge bekleyen kamu çalışanlarının, staj ve çıraklık mağdurlarının beklentilerine karşılık yok." diye konuştu.

"CHP'den özür bekliyoruz"

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, muhalefet milletvekillerinin TBMM'de konuşma yaparken temiz dil kullanmaları gerektiğini belirtti.

Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın hedef alındığını söyleyen Yıldız, bundan utanç duyduklarını dile getirdi.

Yıldız, "İçtüzüğe aykırı, üstencil, ötekileştirici söylemi kınıyoruz. Leyla Başkanımızın şahsında, kadın milletvekillerimiz, tüm kadınlar hedef alınmıştır. CHP'den delikanlıca bir yüzleşme ve bir özür bekliyoruz." diye konuştu.

Partisinin "Durmak yok, yola devam" sloganının sıradan bir ifade olmadığının altını çizen Yıldız, Türkiye'nin hedeflerini sürekli yenileyerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Masada ve diplomaside Türkiye'nin gücünün arttığını vurgulayan Yıldız, yerli ve milli teknolojilerde de etkili adımlar atıldığını belirtti.

Genel Kurulda daha sonra soru cevap bölümüne geçildi.

"Yaşlı destek programı yürütüyoruz"

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son günlerde yaşlılar ve emekliler üzerinden algı operasyonu yürütüldüğünü söyledi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfusun yaşlandığını vurgulayan Göktaş, 173 huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezinin hizmet verdiğini bildirdi.

Geliri olmayan ve huzurevinde kalan yaşlılardan ücret alınmadığını ifade eden Göktaş, "Bakanlık olarak önceliğimiz, yaşlılarımızın kurum bakımı yerine sosyal bağlarını koruyarak aktif yaşam sürmelerini sağlamak." dedi.

Göktaş, 2023'te yaptıkları Yaşlı Profil Araştırması'nda yaşlıların "huzurevi yerine evde kalmak istediklerini" söylediklerini anlattı.

Evde bakım ile evde sağlık hizmetlerini entegre ederek gündüz bakım merkezlerini yaygınlaştırmaya devam ettiklerini dile getiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Huzurevleri elzem, yapmaya devam edelim ama yaşlılarımızı sosyal çevrelerinden kopararak sadece kurum bakımı alternatif model olamaz. Yaşlı destek programı yürütüyoruz. 159 bin 499 yaşlımızın ihtiyaçlarına birebir çözüm üretiyoruz. Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri ile 130 yıllık sosyal hizmet geleneğimizi geleceğe taşıyan merkez kurduk."

Kimsesi bulunmayan vatandaşları da yalnız bırakmadıklarına işaret eden Göktaş, Evsizlere Konaklama Projesi'ni yürüttüklerini, bu kişilerin kamu misafirhaneleri ile otellere yerleştirildiğini belirtti.

Emeklilerin otelde kaldığı iddiasına ilişkin Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Günlerdir ifade edilen iddialar hakkında gerekli incelemeleri yaptık. İddialarda bahsedilen kişilerle de görüşüldü. İkna edilenleri konukevine yerleştirdik ama ikna etmek zorunda kaldık. Özellikle ifade etmek istiyorum, üzülerek gördük ki devletimizin sunduğu tüm imkanlara rağmen bireysel tercihler, bilinçli olarak vatandaşları yanıltmak amacıyla toplumsal kriz gibi sunulmaya çalışıldı. Devletin olduğu yerde kimse sahipsiz değildir."

Konuşmaların ardından yapılan oylamada 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 13. maddesi kabul edildi.