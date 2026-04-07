TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, "Bursa'nın fethinin 700. yılı" dolayısıyla yaptığı konuşmada, şehrin Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olduğunu hatırlattı.

Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethederken adalet ve merhamet üzerine kurulu medeniyetin kapılarını araladığını dile getiren Zırhlıoğlu, ecdadın bıraktığı büyük mirasın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti. Zırhlıoğlu, Bursa'nın fethinin Türkiye Yüzyılı yolunu aydınlattığını söyledi.

Kentte, hızlı ve plansız kentleşme, çevre kirliliği, su problemi yaşandığını aktaran Zırhlıoğlu, Bursa'da kentsel dönüşümün hızlandırılmasının zorunluluklar arasında yer aldığını kaydetti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "basın özgürlüğü" hakkındaki konuşmasında, gazetecilerin susturulduğunu öne sürdü.

Haber alma hakkının engellendiğini savunan Çakırözer, bazı haberlere yönelik erişim engeli kararlarını kabul etmediklerini söyledi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, "Şanlıurfa'ya yapılan yatırımlara" ilişkin konuşmasında, kentte vatandaşların hayatına doğrudan dokunan çok sayıda hizmet gerçekleştirildiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmasıyla Şanlıurfa'da aileyi destekleyen sosyal hizmet ağı kurulduğunu anlatan Yazmacı, Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 410 binin üzerinde haneye ulaşıldığını bildirdi.

Yazmacı, sosyal yardımlar alanında kente büyük destekler sağlandığını, kadınların ekonomik hayata katılımının güçlendirildiğini ifade etti.

Şanlıurfa'nın sağlık altyapısının da yenilendiğini söyleyen Yazmacı, eğitim alanında yeni hizmetlerin ortaya konulduğunu da dile getirdi.