TBMM Genel Kurulu toplandı

Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesinin yönetimini eleştirerek, yanlış yönetim nedeniyle şehirde hayatın felç olduğunu anlattı.

Şehirde su krizi yaşandığını kaydeden Zırhlıoğlu, "Yağışların başlamasıyla su problemi çözülmüş zannedilse de barajlarda su seviyesi ciddi manada azalmıştır. Bu kısa vadeli kuraklık değil, görmezden gelinen bir sorunun sonucudur." dedi.

Vatandaşların sorununu çözecek kalıcı tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Zırhlıoğlu, şehirde ulaşımın da ciddi bir sorun olduğunu aktardı. Zırhlıoğlu, Bursa'nın akılcı, şeffaf ve bilime dayalı bir yönetim anlayışıyla yönetilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı. Zonguldak'ın tarihine bakıldığında sadece madencilikte değil, aynı zamanda Türkiye'nin zor zamanlarında ortaya koyduğu fedakarlıkla bilindiğini dile getirdi. Türkiye madencilik sektöründe en büyük yapısal dönüşümün, en kapsamlı iyileştirmelerin ve sosyal kazanımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde hayata geçirildiğini belirten Avcı, "AK Parti hükümetleri dönemimizde son 6 yılda, 5 bin madenci kardeşimiz TTK'da istihdam edilmiştir. Ücretlerde tarihin en büyük artışları yapılmıştır. Madencilerimizin aileleriyle daha fazla zaman geçirmeleri sağlanmıştır. Çalışma saatleri insan onuruna uygun hale getirilmiştir. Sosyal haklar güçlendirilmiştir." diye konuştu.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, "Kocaeli'nin vergi verdiği ama hizmet almadığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Şehre yapılan yatırımları sıralayan Tipioğlu, "Sorun hizmette değil bakış açısında yaşanan kalıcı arızadadır." değerlendirmesinde bulundu.

29 Ekim'de Gebze'de binanın çökmesinin, metro inşaatından kaynaklandığı iddialarına değinen Tipioğlu, "Bu binanın neden çöktüğünü anlamak teknik bir iştir. Zemin etüdü yapılmalıdır. Jeoteknik analizler yapılmalıdır. Bunların hiçbiri tamamlanmadan hüküm verilmesi süreci açıklığa kavuşturmaz, ancak bulanıklaştırır. Devlet, tahmin veya hissetme makamı değildir. Raporla analizle konuşur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
