TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisinin "Türk savunma sanayi", İYİ Parti'nin "Bölgemizdeki son gelişmelerin ülkemize etkisi", DEM Parti'nin "Kadınların iş gücüne katılımı" ve CHP'nin "Kadın istihdamı" hakkında grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, demokrasinin "şeffaflık" olduğunu, hükümetin savunma sanayi ile ilgili birçok proje ve yatırımdan bahsettiğini, bu yatırımlarla ilgili son durumu görmek istediklerini kaydetti.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinerek, bu savaşın sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı ilgilendirdiğini belirterek, gelişmelerle ilgili Meclis'in bilgilendirilmesini istedi.

Meclis'in bilgilendirmemesi nedeniyle hiçbir siyasi grubun seçmenleri ve vatandaşlarla görüşlerini paylaşamadığını, hükümete yol gösterici niteliğinde tavsiyelerde bulunamadığını dile getiren Kayalar, bu nedenle Meclis'in en kısa sürede bilgilendirilmesini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi partilerin genel başkanlarının görüşlerini almasını istedi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, kadınların sorunlarını anlatarak, Türkiye'de her 10 kadından sadece 3'ünün istihdam edildiğini, kadınların daha çok güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne değinerek her yıl kadınlar için bilindik cümlelerle kutlama mesajlarının yayımlandığını ifade etti.

Bankoğlu, kadınların kutlanılacak bir günlerinin olmadığını çünkü hemen yanı başlarında ateş çemberindeki milyonlarca kadının füzelerin gölgesinde yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Öte yandan, Genel Kurul'da kabul edilen Danışma Kurulu Kararına göre, 10 Mart Salı günü Genel Kurul'da yürütme adına yapılacak konuşmaların süresi 30'ar dakika, siyasi parti grupları tarafından yapılacak konuşmaların süresi 20'şer dakika, grubu bulunmayan iki milletvekiline ise 5'er dakika konuşma süresi verildi.

Daha sonra milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün maddeleri üzerindeki görüşmelerine geçildi.