TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "İsrail'in Gazze'deki saldırılarının milli güvenliğe ve dış politikaya yansımaları", İYİ Parti ile Dem Parti'nin "suça sürüklenen çocuklar", CHP'nin "kadınların geçimi"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, vatandaşların kendilerini güvende hissetmediğini söyledi.

Toplumla ortak değere sahip olduğuna yönelik emare göstermeyen, saç tıraşlarıyla dikkati çeken yeni bir türün ortaya çıktığını dile getiren Taşcı, sosyal medya platformlarının, suçluların ve suçun reklam ajansı haline döndüğünü savundu. Taşcı, "Suç ekonomisi güçlenirse hukuk devleti zayıflar. Hukuk devleti zayıflarsa ekonomi çöker. Bu kısır döngü yerleşmeden seferberlik çağrısı yapıyoruz." dedi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, çocukların suça karıştığını kaydetti.

Televizyon dizileriyle aile yapısının tahrip edildiğini belirten Çalışkan, geleceğe ilişkin sorumluluğun yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti. Çalışkan, gençlerle ilgili gerekli adımların atılmasını istedi.

Dem Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, genç işsizlik oranlarının alarm verdiğini savundu.

Üniversite mezunlarının iş bulamadığını söyleyen Hun, çalışan gençlerin yoksulluk sınırı altında ücret aldığını dile getirdi. Hun, "Gençler kendilerini yalnız, geleceksiz ve güvencesiz hissediyor. Televizyon kanallarında çete, mafya ve suç temalı diziler sanki politikaymış gibi yayınlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, suça sürüklenen çocuklar konusunun yakıcı bir sorun olduğunu vurguladı.

İktidarı eleştiren Akdoğan, "Bugün çocuk, çocuğu öldürüyor. İktidar gitmeden sorunlar ortadan kalkmayacak." diye konuştu.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, güvenlik güçlerinin her türlü suçun üzerine gittiğini belirtti.

Sokak çetelerinin, organize suç yapılarının, kamu düzenini tehdit eden her yapının kararlılıkla etkisiz hale getirildiğini aktaran Tipioğlu, 11. Yargı Paketi ile çocukları suçta araç olarak kullanan örgüt yöneticilerine verilen cezaların artırıldığını anımsattı.

Tipioğlu, "Gençleri suçtan korumanın yolu, suça sürükleyen nedenleri ortadan kaldırmaktır. Hükümetlerimizin yaklaşımı bu anlayış üzerine kuruludur." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.