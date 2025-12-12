TBMM'de bütçe görüşmelerinde tartışma

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında tartışma çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim ve 2024 Kesin Hesap kanun Teklifleri görüşmeleri devam ediyor. Gençlik ve Spor ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile ilgili kurumların bütçeleri görüşmelerinde DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo ve Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın konuşma yaptı. Her iki milletvekili de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile gençleri ip çekme oyunu oynarken tasvir eden bir karikatür ile kürsüde konuşma yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan söz istedi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bütçe görüşmelerini yürüttüklerini belirterek, "Burası Parlamento, burası milletin kürsüsü; burada konuşulur, burada yüksek sesle de konuşulur, vurgulu da konuşulur, gerektiğinde buraya İç Tüzük'ümüze göre Genel Kurulun huzurunu bozmayacak materyal de getirilir. Ben bunu size hatırlatmaktan imtina ederim, utanırım ama hatırlatmak zorunda kalıyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti sıralarından itirazlar yükseldi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis kürsüsüne karikatür getirmenin iç tüzüke aykırı olduğunu söyleyerek, kendisinin ne konuşacağının CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in belirleyemeyeceğini ifade etti. Usta, CHP sıralarına yöneldiğinde ise diğer milletvekilleri de yerlerinden kalktılar. Milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan şöyle konuştu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan bütün arkadaşlara son derece saygı duyuyorum ben, Türkiye için mücadele verdiklerine inanıyorum ve bu ölçülerle yönetiyorum. Ben burada Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine, İYİ Parti milletvekillerine, Yeni Yol Partisi milletvekillerine, tüm milletvekillerine karşı bir saygım var. Türkiye Büyük Millet Meclisi devleti kuran bir Meclis, o şuurla ben Meclisi yönetiyorum. Benden bir dakika söz isteyip almayan var mı?" dedi. - ANKARA