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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Muhammed Ali'yi Vefatının 8. Yılında Anıyor

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dünya boks tarihine adını yazdırmış Muhammed Ali'yi vefatının 8. yılında şükranla ve özlemle anıyor. Ali'nin boks maçlarını izlemek için uykusuz kaldığımız geceler hala unutulmaz. Onu 'en iyi' yapan sadece kazandığı maçlar değil, aynı zamanda ırkçılık ve ayrımcılığa karşı verdiği onurlu mücadelesidir. Ali her daim hayırla yad edilecektir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dünya boks tarihine adını yazdırmış Muhammed Ali'yi vefatının 8. yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında şunları kaydetti:

"Dünya boks tarihinin unutulmaz ismi Muhammed Ali'yi vefatının yıl dönümünde, şükranla ve özlemle anıyoruz. Onun maçlarını izlemek için uykusuz kaldığımız geceler hala hepimizin dün gibi aklında. Muhammed Ali'yi 'en iyi' yapan sadece kazandığı boks maçları değil aynı zamanda ırkçılık ve ayrımcılığa karşı verdiği onurlu mücadeleydi. Her daim hayırla yad edeceğiz."

Kaynak: AA / Politika

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