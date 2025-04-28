Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti

Cimbom, Eyüspor'a fark attı
Doktorlarından Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Kırılım noktasındayız

Doktorları kamera karşısında! Söyledikleri pek iç açıcı değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var

Erdoğan net rakamı verdi! İşte Türkiye'deki göçmen sayısı
Murat Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? İBB'ye yolsuzluk operasyonundan bomba detaylar

Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? Soruşturmadan bomba detaylar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile basına kapalı bir görüşme yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bişkek temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Bişkek'te Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi. Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.