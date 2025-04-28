TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile Görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile basına kapalı bir görüşme yaptı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bişkek temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Bişkek'te Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi. Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. - BİŞKEK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika