TBMM Başkanı Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'i Kabul Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'i Kabul Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve heyetini kabul etti. Görüşmenin basına kapalı yapıldığı bildirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, Özdemir ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
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