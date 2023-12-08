TARİŞ Üzüm Birliği Başkanlık Seçimi İçin Delegeler Toplandı

TARİŞ Üzüm Birliği başkanlık seçimine hazırlık amacıyla delegelerle toplantı yapıldı. Toplantıya delegeler, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve iş insanı MHP MYK üyesi Ali Uçak da katılarak, Ferhat Şen'e destek olacaklarını belirtti.

TARİŞ 19 Nolu Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifi 2022 -2023 yılı olağan genel kurulunda yeni başkan seçilen Ferhat Şen, şimdi de TARİŞ Üzüm Birliği başkanlığı için aday oldu. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan S.S 19 Nolu Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifi binasının önünde toplanan delegelere seslenen Ferhat Şen, "Bu gün burada bulunan Buldan, Sarıgöl, Yeşilyurt, Alaşehir, Kavaklıdere, Manisa, Salihli, Çobanisa, Ahmetli delegelerimiz başta olmak üzere tüm delegelerimizin desteğini aldık. Tüm delegelerimizle bire bir görüşerek birlikte bir yol çizdik. Bundan sonraki süreçte hep birlikte yol yürüyeceğiz. İnsanlar bizden hizmet bekliyor, ayrışma değil, birleşme istiyorlar. Birlik olup, hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve MHP MYK Üyesi Ali Uçak'a destekleri için ayrıca teşekkür ederiz." dedi.

İzmir'de 23 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan TARİŞ Üzüm Birliği seçimlerinde oy kullanacak Ahmetli 3, Akhisar 2, Alaşehir 16, Buldan 5, Çobanisa 2, Kavaklıdere 6, Manisa 4, Menemen 2, Salihli 11, Sarıgöl 6, Saruhanlı 4, Turgutlu 2, Yeşilyurt Kooperatifinin 5 olmak üzere toplam 68 delegesi bulunuyor. - MANİSA