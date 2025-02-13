Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2'si ağır 20 yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme

Hastanedeki skandala inceleme

Şırnak ve Zaho Valileri Habur Sınır Kapısı'ndaki Sorunları Görüştü

Şırnak ve Zaho Valileri Habur Sınır Kapısı'ndaki Sorunları Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Valisi Birol Ekici ve Zaho Valisi Guhdar Şexo, Habur Sınır Kapısı'ndaki sorunları minimize etmek için projeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Şırnak Valisi Birol Ekici ve Zaho Valisi Guhdar Şexo Habur Sınır Kapısı'nda yaşanan sorunları görüşmek için bir araya geldi.

Zaho Valisi Guhdar Şexo beraberindeki heyet ile birlikte Şırnak Valisi Birol Ekici'yi Habur Sınır Kapısı'nda yaşanan sorun ve sıkıntıların en aza indirilmesi için yapılması planlanan projelerin görüşülmesi için düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Türk ve Iraklı vatandaşların hem daha rahat ticaret hem de turistik ziyaretlerde Habur Sınır Kapısı ve Halil İbrahim Gümrük Kapısı'nda meydana gelen sorunların en aza indirilmesi için iki ülke tarafından geliştirilen projeler masaya yatırıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Araç sahiplerine her an müjdeli haber gelebilir
img

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi
img

Kambur balina genci botla beraber yuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi

Babası da suikasta kurban gitmişti! Ünlü iş insanına ölüm tehdidi
TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur

Artık sahadan çekilmek mucize olur
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Ünlü oyuncu Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Ağzını burnunu kıracağım
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
Hadise yeni şarkısını kalçasındaki dövmeyi paylaşarak duyurdu

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.