Şırnak ve Zaho Valileri Habur Sınır Kapısı'ndaki Sorunları Görüştü

Şırnak Valisi Birol Ekici ve Zaho Valisi Guhdar Şexo Habur Sınır Kapısı'nda yaşanan sorunları görüşmek için bir araya geldi.

Zaho Valisi Guhdar Şexo beraberindeki heyet ile birlikte Şırnak Valisi Birol Ekici'yi Habur Sınır Kapısı'nda yaşanan sorun ve sıkıntıların en aza indirilmesi için yapılması planlanan projelerin görüşülmesi için düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Türk ve Iraklı vatandaşların hem daha rahat ticaret hem de turistik ziyaretlerde Habur Sınır Kapısı ve Halil İbrahim Gümrük Kapısı'nda meydana gelen sorunların en aza indirilmesi için iki ülke tarafından geliştirilen projeler masaya yatırıldı. - ŞIRNAK