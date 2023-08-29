Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay Mahalleleri Ziyaret Etti

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 2000 Evler, Tellidere, Dumlupınar ve Gülpınar mahallelerini ziyaret ederek muhtarların ve vatandaşların belediyeden hizmet taleplerini dinledi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediye bürokratlarıyla birlikte 2000 Evler, Tellidere, Dumlupınar ve Gülpınar mahallelerini ziyaret edip, muhtarların ve vatandaşların belediyeden hizmet taleplerini dinledikten sonra bürokratlarına gerekli talimatları verdi. Akay, "Adana'nın kalbi olan Seyhan'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirebilmek için katılımcılığı önemsiyor, mahallelerimizde muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızı görüşleri doğrultusunda hizmetleri planlayıp hayata geçiriyoruz. Her şey Seyhan ve Seyhanlı için" dedi.

Başkan Akay, bir günde dört mahallenin muhtarları ve mahalle sakinleriyle buluştu. Akay, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilk olarak muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlardan mahallelerin ihtiyaçları ve sorunları hakkında bilgiler alan Başkan Akay, daha sonra ziyaret ettiği mahalle esnafına hayırlı işler dileyip, esnafın ve vatandaşların belediyeden hizmet taleplerini dinledi.

HİZMET ALANLARINDA İNCELEME

Belediye hizmet alanlarını da gezen Başkan Akay, hayata geçirilmesi planlanan projelerin nerelere yapılabileceği ile ilgili incelemelerde bulundu.

Mahallelerin sorunlarını en iyi muhtarların ve mahalle sakinlerinin bildiğini dile getiren Başkan Akay, "Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte hizmetlerimizi öncelik sırasına göre planlıyor, ardından hızlıca hayata geçirmek için çalışmalara başlıyoruz. Katılımcılığı önemsiyor, halkımızın görüşleri doğrultusunda halkımıza dokunan hizmetleri hayata geçiriyoruz. Hedefimiz Seyhan'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek. Bu hedefi doğrultusunda tüm olanaklarımızla halkımızın ve Seyhan'ımızın hizmetindeyiz" dedi.