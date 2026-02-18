İletişim Başkanlığı'ndan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Açıklaması

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2026 yılının ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı. Sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Türk savunma sanayiinin 2025 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, savunma sanayiinin ihracat başarısı, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, yerli ve milli savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulanmıştır. Müteakiben, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarımızın ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündem görüşülerek karara bağlanmıştır. Milletimizin ve devletimizin güçlü desteğiyle Türk savunma sanayiinde elde edilen başarılardan duyulan memnuniyet ifade edilerek, 2026 yılında daha da yüksek gayret ile çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulanmış, yerli ve milli teknolojiler kullanılarak savunma sanayiimizdeki örnek teşkil eden gelişimin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı