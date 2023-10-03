Şahinler suç örgütüne yönelik operasyonda 22 kişi tutuklandı

Özden ATİK / İSTANBUL, KAMUOYUNDA "Şahinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Şahin'in de arasında bulunduğu 43 şüpheliden 22'si tutuklandı. 3 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şahinler adlı suç örgütü yönetici ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 43 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta sorgulanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 40'ı "Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "Yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden aralarında örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Şahin'in de bulunduğu 22 kişi tutuklandı; 18 kişi ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.