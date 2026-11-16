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Sağlık Bakanlığının 2027 bütçesi TBMM komisyonunda görüşülmeye başlandı

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Sağlık Bakanlığının 2027 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı; Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bütçeye ilişkin sunumunu yapıyor. Komisyonda bakanlığa bağlı kurumların bütçe ve Sayıştay raporları da ele alınacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Sağlık Bakanlığının bütçesi ile kesin hesap ve Sayıştay raporunun yanı sıra; Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporu ile Sağlık Bilim ve Teknolojileri Anonim Şirketinin Sayışta raporları da görüşülecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: AA
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