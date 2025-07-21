Saadet Partisi, Yeşilay ile Bağımlılıkla Mücadele İçin Bir Araya Geldi

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Sinan Tekin, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'i makamında ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, bağımlılıkla mücadele kapsamında partinin yürüttüğü çalışmalar, gençler arasında artış gösteren madde bağımlılığı, dijital bağımlılık ve sanal kumar gibi tehditlere karşı geliştirdikleri çözüm önerileri ve sahadaki gözlemler aktarıldı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin, ziyarette yaptığı konuşmada, bağımlılığın sadece bireyleri değil tüm toplumu etkileyen bir sorun olduğunu ifade etti.

Bu konuda siyaset kurumu olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Tekin, "Yeşilay gibi köklü bir kuruluşla ortak bir irade ortaya koymak, mücadeleyi daha da güçlü kılacaktır." dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Dinç de kurumun yürüttüğü eğitim, farkındalık ve rehabilitasyon faaliyetlerine ilişkin Tekin'e bilgi verdi.

Bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimlerine yönelik geliştirilen projelere değinen Dinç, projelerin etkisini artırmak adına kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.