Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan İttifak Açıklamaları

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Partisinde gelecek süreçte ittifakın genişleyeceğini belirterek, "Hem milletvekili hem de diğer partilerin katılımı anlamında ittifaklar genişleyecektir ama bunları konuşma zamanının seçimlere yakın dönemde olduğunu düşünüyorum." dedi.

Arıkan, İzmit ilçesindeki bir otelde düzenlenen medya buluşması programında, Kocaeli'nin deprem tehdidini yakından hisseden illerden biri olduğunu, Türkiye'deki nüfusun yüzde 98'inin deprem bölgelerinde yaşadığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'i anan Arıkan, kendisinin Gazze'yle ilgili her daim önemli çıkışlar yaptığını, Genel Kurul'daki son konuşmasının da Gazze'yle ilgili olduğunu hatırlattı.

Arıkan, 2023 seçimlerinden sonra Gelecek Partisi ile güzel birliktelik kurduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Güzel ve uyumlu şekilde Meclis'te en etkili muhalefeti yapma başarısını ortaya koyduk. Sonrasında gerek Hasan Bitmez'in vefatı gerekse aramızdan ayrılan başka partili arkadaşlardan dolayı bu ittifakı biraz daha genişleterek Deva Partisini de içimize alıp 3 partili yeni ittifak kurduk. Önümüzdeki dönemde 3 partinin ittifakı daha da genişleyecek. Hem milletvekili hem de diğer partilerin katılımı anlamında ittifaklar genişleyecektir ama bunları konuşma zamanının seçimlere yakın zamanda olduğunu düşünüyorum."

Arıkan, programın ardından esnaf ziyaretinde bulundu, daha sonra partisinin Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kongrede, tek aday olan Recep Sarıdoğan yeniden il başkanı seçildi.