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Pakistan, ŞİÖ Bankalararası Konsorsiyumu dönem başkanlığını 2026-2027 için üstlendi

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Pakistan, 2026-2027 dönemi için Şanghay İşbirliği Örgütü Bankalararası Konsorsiyumu (ŞİÖ-BİK) dönem başkanlığını üstlendi. Sultan Ali Allana da Konsorsiyum başkanı olarak göreve başladı; bu gelişme Pakistan'ın aynı dönemde ŞİÖ dönem başkanlığını yürütmesiyle eş zamanlı.

Pakistan, 2026-2027 dönemi için Şanghay İşbirliği Örgütü Bankalararası Konsorsiyumu'nun (ŞİÖ-BİK) dönem başkanlığını üstlendi, Sultan Ali Allana ise Konsorsiyum'un başkanı olarak göreve başladı.

Pakistan, Şanghay İşbirliği Örgütü Bankalararası Konsorsiyumu Dönem Başkanlığını üstlendi. Bu gelişme, Pakistan'ın aynı dönem için Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) dönem başkanlığını yürütmesiyle eş zamanlı gerçekleşirken, ülkenin bölgesel ticaret, yatırım, finansal bağlantısallık ve ekonomik iş birliğini teşvik etmedeki artan rolünü vurguluyor.

Maliye Bakanlığı, bu önemli sorumluluğu üstlenen Sultan Ali Allana'yı tebrik ederken, Pakistan'ın ŞİÖ üyesi devletler arasındaki ekonomik ortaklıkları güçlendirme, sınır ötesi ticaret ve yatırımları kolaylaştırma, bölgesel entegrasyonu ve ortak refahı ilerletme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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