Özel, boykot çağrısının ardından Demirören AVM'nin ismini değiştirdiğini söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte son kez Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitap etti.

"DEMİRÖREN AVM BOYKOT ÇAĞRISI SONRASI İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Özel, konuşmasının bir bölümünde 'boykot' çağrısında bulundukları İstiklal Caddesi'ndeki Demirören AVM'nin ismini değiştirerek İstiklal AVM yaptığını söyledi. Özel, "Sınıfı geçen biri var. İstiklal Caddesi'nde Demirören var. Her türlü kötülük, yanlış onda. Ama Demirören AVM'yi başkaları satın almış. Beni aradılar, 'Boykotu kaldır' dediler. Ben de 'O zaman sen de tabelayı kaldır' dedim. İsimleri sökmüşler, adlarını İstiklal AVM yapmışlar. Bu boykotun gücü." ifadelerini kullandı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel, dün yine Saraçhane'de yaptığı konuşmada bir boykot listesi açıklamış ve listede Demirören AVM'ye de yer vererek, "Karşı kaldırımından geçin..." demişti.