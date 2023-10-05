Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin ilk durağı Kazan'da, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi. Mirziyoyev, Kazan'da Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki işbirliğinin durumu ve geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin ilk durağı Kazan'da, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Kazan'da Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki işbirliğinin durumu ve geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Mirziyoyev, son yıllarda ikili ilişkilerin yüksek düzeye ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, taraflar arasındaki ticaret ve yatırım hacminin giderek arttığını, çok sayıdaki ortak yatırım projelerinin başarıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

Mirziyoyev ve Minnihanov, dün, Kazan şehrinde düzenlenen Özbekistan- Rusya 3. Bölgelerarası İşbirliği Forumu'nun sonuçlarının memnuniyet verici olduğunu kaydederek, bu işbirliklerinin sürdürülerek devam ettirilmesi ve geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, metalurji, komünikasyon konut ve toplumsal alanlarda ileriye yönelik işbirliği projelerinin uygulanması, eğitim, turizm ve gençlik politikalarında işbirliğinin genişletilmesi konularını ele alan Mirziyoyev ve Minnihanov, Özbekistan'da Rus teknoparklarının kurulması konusunda varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi ve ortak yol haritalarına dayalı olarak önemli konularda yapıcı ortaklık projelerinin hayata geçirilmesi konusunda anlaştı.

Mirziyoyev, temasları kapsamında Minnihanov ile Kazan'daki "Kazan Expo" merkezinde açılan Tataristan'ın sanayi fuarını ziyaret ederek, buranın önde gelen işletmelerinin endüstriyel ürünleri ve teknolojileriyle tanıştı, Kazan Kremlini ve Kul Şerif Camisi'ni gözden geçirdi.

Mirziyoyev, yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin ile bir araya gelecek.