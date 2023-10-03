Ordu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Ordu'da her ay düzenli olarak yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Muammer Erol'un başkanlığında gerçekleştirildi. Bu ayki toplantıda üniversite öğrencilerinin güvenliği ve ilin genel trafik durumu ele alındı.

Ordu'da, her ay düzenli olarak yapılan ve ilin genel güvenlik, asayiş ve trafik durumunun değerlendirildiği 'İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı', Vali Muammer Erol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Her ay farklı bir konunun ele alınıp değerlendirildiği toplantının bu ayki konusu üniversite öğrencilerinin güvenliği ve ilimizin genel trafik durumu oldu. Toplantıda, ilin genel trafik durumu, trafiğin daha düzenli hale getirilmesi için alınan tedbirler, yürütülen çalışmalar ve vatandaşlara yönelik bilgilendirilme faaliyetleri hakkında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkililerince sunum yapılarak, Vali Muammer Erol'a ve toplantıya katılanlara bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantıda, Ordu Üniversitesi'nin 3 Ekim'de başlayan akademik yılı nedeniyle şehre gelen üniversite öğrencilerinin barınma ve güvenli bir öğrenim hayatı için alınan tedbirler gözden geçirildi. Üniversite öğrencilerinin güvenliğine yönelik alınması gereken ilave önlemler değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, bu ay içerisinde başlayacak olan amatör spor karşılaşmaları için alınması gereken tedbirler ele alınarak, karşılıklı görüş alışverişinde ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Sahil Güvenlik 97. Bot Komutanı Üsteğmen Semih Gümrükçü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç ile güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı. - ORDU