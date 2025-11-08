Haberler

Mustafa Destici: Emekli Maaşı 33 Bin Liranın Üzerine Çıkarılmalı

Güncelleme:
BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, emekli maaşlarının artırılması gerektiğini vurgulayarak, en düşük emekli maaşının 33 bin liranın üzerine çıkması gerektiğini ifade etti. Destici, Doğu Türkistan'da yaşanan olaylara da dikkat çekti.

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ocak ayında en düşük emekli maaşının 33 bin liranın üzerine çıkarılması gerektiğini söyledi.

Mustafa Destici, parti genel merkezinde 'İç Anadolu Bölge Eğitim Toplantısı'nın açılışında konuştu. Destici, Doğu Türkistan'daki olaylara ilişkin, "Çin zulüm yapmıyormuş. Doğu Türkistan'da her şey normalmiş. Herkes özgür dinini, inancını yaşıyormuş, Türklüğünü yaşıyormuş. Bunların hepsi palavra. Orada o birilerinin kastettiği gibi bir özgürlük varsa, buradaki bir Doğu Türkistanlı oradaki ailesini neden telefonla dahi arayamıyor? ya da zulümden kaçarak Türkiye'ye ya da dünyanın başka ülkelerine göç eden Doğu Türkistanlıların aileleri neden toplama kamplarındalar, hapishanelerdeler" diye konuştu.

'BU, KABUL EDİLEBİLİR BİR ARTIŞ ORANI DEĞİL'

Destici, ekonomiye ilişkin de konuşarak, "Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 33 civarında ve yine buna göre ocak ayında emeklilerimizin maaşlarına da yüzde 15 gibi bir zam geleceği ifade edildi. Bu, kabul edilebilir bir artış oranı asla değildir. Ocak 2023'te en düşük emekli maaşı, en düşük memur ve en düşük kamu işçisi maaşının 3'te 2'si seviyesindeydi. 2023 Temmuz'a geldiğimizde 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı yine 7 bin 500 lirada kaldı, yüzde 25 zamma rağmen. Neden? 'Çünkü kök maaş böyle' dediler. 'Meclis'ten yasa böyle çıktı' dediler. Bugün en düşük memur maaşı 50 bin, en düşük kamu işçisi maaşı 60 bin seviyesinde. Emekli maaşı, en düşük memur maaşının 3'te 1'ine gerilemiş. En düşük kamu işçisi maaşının da 4'te 1'ine gerilemiş. Bizim emeklilerimiz adına talebimiz şudur; 2023 ocak ayındaki oranların yakalanmasını istiyoruz. En düşük emekli maaşı, en düşük memur ve kamu işçisi maaşının en azından 3'te 2 seviyesine getirilmelidir. Bu da bugünkü rakamlarla en düşük emekli maaşının 33 bin lira seviyesinin üstünde olmasıdır. Emeklilerimizin bir nebze de olsa rahat bir hayat sürmesi için bu yapılmalıdır. Efendim 'bütçe dengeleri, kaynak meselesi.' Ocak 2023'te bulunan kaynak pekala bugün de bulunabilir ki ekonomimiz Ocak 2023'ten bugüne kadar düzelmiştir, açıklamalar öyledir. Enflasyon, ocaktan bu tarafa neredeyse yarı yarıya azalmıştır. O zaman rakamlar bu kadar olumlu iken, ocak ayında emekli maaşı bu artışla beraber 33 bin liranın üzerine çıkarılmalı ve daha sonra gelecek enflasyon rakamı da buna eklenmelidir" dedi.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
