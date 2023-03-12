Muharrem İnce : Birinci hedefimiz Erdoğan'ı göndermek

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Birinci hedefimiz Erdoğan'ı göndermek. İkinci hedefimiz bizim iktidar olmamız" dedi.

Memleket Partisi, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bütün il ve ilçe başkanlıklarında üyeler, oy kullandı. Genel Başkan Muharrem İnce de eşi Ülkü İnce ile birlikte partisinin genel merkezinde oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. İnce, "Şu anda örgütlü olduğumuz bütün illerde, ilçelerde sandık var. Bütün üyeler sandık başına gidiyor; bu dünyada eşi örneği çok az olan bir uygulamadır. Bunu yaşatacağız, bunu bu ülkeye öğreteceğiz. Bu davranış herkese örnek olsun istiyoruz. Biz kapalı kapılar ardında değil, liderlerin iki dudağı arasında değil; gönlünü, yüreğini bütün örgüte açan bir siyasi oluşumuz. Belki de Türkiye'nin en demokratik kurumu Memleket Partisi'dir. Bunun bilinmesini istiyorum" dedi.

İnce ayrıca, partisinin cumhurbaşkanı adayının gün içinde açıklanacağını duyurdu.