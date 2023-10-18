Muğla Valisi İdris Akbıyık Muhtarlar Günü'nü Kutladı

Muğla Valisi İdris Akbıyık 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, muhtarların ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçlarını, karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihi bağlarını korumak amacıyla, 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlediğini açıkladı.

Vali Akbıyık, "Vatandaşlarımızın tercihi ve seçimiyle iş başına gelen Muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadırlar. Muhtarlarımız; vatandaşla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görerek kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza etkin ve sağlıklı bir şekilde sunulmasında önemli bir rol üslenmektedirler. Muğla'mızın her alanda gelişmesinde, kalkınmasında muhtarlarımızın rehberliği, önerileri ve düşünceleri oldukça önemli olup, bizler de vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunabilmek için muhtarlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalar yapmanın ve bunun için elverişli şartlar oluşturmanın gayreti içindeyiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma noktasında atılan her adımda, yürütülen tüm çalışmalarda devletimizin ve milletimizin temsilcisi olan muhtarlarımızın destek ve katkılarını önemsiyor, yeni yüzyılın Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğimize inanıyorum. Bu düşüncelerle; Mahalli idarelerimizin temel taşı olan Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA