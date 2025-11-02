Haberler

Milli Yol Partisi İktidar Yürüşünü Başlattı

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin 2. Olağan Kahramanmaraş İl Kongresi'nde iktidar yürüyüşüne başladıklarını duyurdu. Çayır, Türkiye'nin geçmişteki iktidarların geriye götürüldüğünü savunarak, Milli Yol Partisi'nin insanı merkeze alarak hayat pahalılığına son vermek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin 2. Olağan Kahramanmaraş İl Kongresi'ne katıldı.

Çayır, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmada, iktidar yürüyüşünü başlattıklarını söyledi.

Siyasi parti ayrımı yapmaksızın, geçmişten bugüne iktidarların Türkiye'yi geriye götürdüğünü savunan Çayır, "Türkiye'de bugüne kadar 186 parti kurulmuşken, biz kimseye dayanmadan, kimseden maddi destek istemeden ve kötü siyasete başvurmadan, insanı merkeze alarak hayat pahalılığına son vermek amacıyla Milli Yol Partisi'ni kurduk. Diğer partiler sistem içinde çare ararken Milli Yol Partisi sistemi değiştirerek çare aramaktadır." diye konuştu.

Tek listeyle gidilen kongrede Ali Akkurt başkan seçildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Politika
