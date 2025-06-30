Milli Savunma Bakanı Güler, Senegal'le Savunma İşbirliğini Görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Senegal'le Savunma İşbirliğini Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Senegal Silahlı Kuvvetler Komutanı Birame Diop ile telefon görüşmesi yaparak ikili savunma ve güvenlik konularında iş birliği üzerinde durdu.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Senegal Silahlı Kuvvetler Komutanı Birame Diop ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler ve Senegal Silahlı Kuvvetler Komutanı Birame Diop bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili savunma ve güvenlik ile savunma sanayide iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBarbaros:

YA BU NASIL İŞ? ZAMBİYA ,SENEGAL, SUDAN, YENİ GİNE, TARZANYA, NİJERYA,? BİZİ BUNLARIN ARASINA SOKTUNUZ YA ALLAH NE BİLİYORSA ONU YAPSIN.

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