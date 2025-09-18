MHP'den Gazilere Destek Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Gazilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, sosyal güvence sorunları ve hukuki belirsizlikler, devletimizin şefkatli eliyle giderilmesi gereken hususlardır. Gazilerimizin onurlu yaşamlarını güvence altına almak, milletimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

MHP'li Ahmet Selim Yurdakul, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi, kuruluşundan bugüne şehit yakınlarının ve gazilerimizin yanında olmayı asli bir vazife olarak kabul etmiştir. Partimizin iradesi, yalnızca sözde değil, fiiliyatta da gazilerimizin sorunlarını çözmek, haklı taleplerini karşılamak ve onlara yakışır bir hayat standardını sağlamak için mücadele etmektir. Bugün gazilerimizin haklarının her açıdan teslim edilmesi yönünde atılacak adımlar, yalnızca bireysel bir hakkın iadesi değil, aynı zamanda milli vicdanın huzura kavuşması olacaktır. Bizler, gazilerimizin beklentilerini siyaset üstü bir mesele olarak görmekteyiz. Zira mesele, partilerin değil, milletin ortak meselesidir" ifadelerini kullandı.

Gazilerin yaşadığı sosyal ve ekonomik sıkıntılara değinen Yurdakul, "Ne yazık ki gazilerimiz halen sağlık hizmetlerinden sosyal haklara kadar pek çok alanda beklenen seviyeye ulaşamamıştır. Gazilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, sosyal güvence sorunları ve hukuki belirsizlikler, devletimizin şefkatli eliyle giderilmesi gereken hususlardır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu sorunların çözümünde kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Gazilerimizin onurlu yaşamlarını güvence altına almak, milletimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Milletin bağımsızlığı ve hürriyeti için göğsünü siper eden gazilerin, yarınların sigortası olduğunu aktaran Yurdakul, "Onların varlığı, milli birliğimizin ve kardeşliğimizin en güçlü dayanağıdır. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tüm gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum. Bu vesileyle, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan tüm kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyor, vefat edenlere Allah'tan rahmetler diliyorum" açıklamasında bulundu.