MHP'li Özdemir: "Özerklik isteyen CHP kadroları, şehidin bacısına küfreden İP milletvekilleri hangi hainlerle kol kola girerse girsin amaçlarına ulaşamayacaklar"

-MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir :

-"Milliyetçi Hareket var olduğu müddetçe ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecektir"

KAYSERİ Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Biz vatan bölünmez dedikçe, CHP ve İYİ partiye bakıyorsunuz, vatanı bölme uğraşında olan, özerklik getireceğini söyleyenlerle beraber yol yürüyorlar, hatta partilerinde genel başkan yardımcısı ve milletvekili adayı oluyorlar" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Milletvekili adayları Ergün Eryılmaz, Ertuğrul Yücebaş ve Kayhan Saraç, Kayseri OSB'de işçilerle buluştu. Burada bir konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu müddetçe ezan dinmeyecek diyerek, "Vatansızlarla, şehitlerimizin bacısına küfreden zillet cephesinin şüpheye mahal vermeyecek şekilde Türk milletinin karşısında oldukları kesinleşmiştir. Biz vatan bölünmez dedikçe, bayrak inmez, ezan dinmez dedikçe, bu uğurda canımızı dahi ortaya koydukça CHP ve İYİ Parti'ye bakıyorsunuz, vatanı bölme uğraşında olan teröristlerle beraberken, diğer yandan bu ülkeye özerklik getireceğini söyleyen CHP parti kadroları, Genel Başkan Yardımcıları Milletvekili adayı oluyor. Bütün bunlara rağmen huzurlarınızda bu hareketin bir evladı bir kardeşiniz olarak haykırmak istiyorum. Ne yaparsanız yapın, hangi hainlerle kol kola girerseniz girin, hangi ülkelerden icazet alırsanız alın, amacınıza ulaşamayacaksınız. Milliyetçi Hareket var olduğu müddetçe ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecektir" ifadesinde bulundu.

'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda güçlü bir şekilde seçilebilmesi için desteğinizi bekliyoruz' diyen Özdemir, "Artık saflar belli olmuştur. Safların belli olduğu yerde varsın hainler iş birliği yapsın, varsın aynı güruh siyasi çıkarları için güç birliği yapsınlar. Biz de diyoruz ki, Milliyetçi Hareket ve Cumhur İttifakı olarak alayına hodri meydan diyoruz. Bunun için Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda güçlü bir şekilde seçilebilmesi için desteğinizi bekliyoruz. Milliyetçi Hareket'in de milletvekili sayısını çoklaştırması için yine desteklerinizi umuyoruz" şeklinde konuştu.