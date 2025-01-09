Üye Girişi
Haberler
Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal

Los Angeles yönetimine böyle isyan etti: Cahil aptal
Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu

Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu
Brezilya'da iniş yapan uçak, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı

İniş yaparken, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı
Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde

Ahmet Türk'le ilgili gündem yaratacak iddia!

MHP'li Ersoy'dan Kayserispor tepkisi: Bütün kravatlıları stadyuma bekliyoruz

MHP'li Ersoy'dan Kayserispor tepkisi: Bütün kravatlıları stadyuma bekliyoruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve İl Başkanı'nın Kayserispor eski Kulüp Başkanı Ali Çamlı'yı ziyaret etmelerine tepki gösterdi. Ersoy, 'Kayserispor düşerse hepiniz düşersiniz' ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Bayar Özsoy ile AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve beraberindekilerle Kayserispor eski Kulüp Başkanı Ali Çamlı'yı ziyaret etmelerine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy tepki gösterdi.

"TARİHE NOT DÜŞMÜŞ OLAYIM"

"Bu şehirde hafta sonu herkesin cümlelerine başlarken "Şehrimizin en büyük markası" diye sıfatlandırdığı Kayserisporumuzun final maçı var. Ancak şehrimizin yine kendilerini önde gelenleri olarak nitelendirdiği kişilerinden tabiri caizse "çıt" yok" diyen Ersoy, "Sanki bu kendilerini büyük görenler bu takım düşsünde bizde rahatlayalım havasındalar, ancak ben uyarayım, tarihe de not düşmüş olayım ki" diyerek şunları söyledi:

"1-Kapalıkaleli 21 kardeşimizi final maçı öncesi terör suçlusu gibi gece saat 01:00'da evinden aldıran savcılık zihniyetine tepki vermezseniz ve hatta yol verirseniz

2-Kulağımızın üzerine yatalım da izleyelim düşüncesi ile birileri bu kulüp yönetimini ve ödemelerini yapsınlar da görelim diye düşünüyorsanız

3-Bu büyük camia üzerinden şahıslarımızdan bir rahatsızlık duyuyor da her zaman yaptığınız gibi kapalı kapılar arkasında dedikodu yapar geçeriz diyorsanız… Yüce Allah şahit çok yanılıyorsunuz."

"TÜM KRAVATLILARI STADYUMA BEKLİYORUZ"

Ersoy ayrıca "Kayserispor düşerse hepiniz düşersiniz… Biz mi? Ne Büyük Kayserispor camiamızı yalnız bırakırız ne de o gece suçsuz yere ve sabah çağrıldığında devletimize olan saygısından dolayı gidip 5 dakika ifade verebilecek iken evinden aldırdığınız 21 kardeşimizi yalnız bırakırız. Halep orada ise stadyum orada Cumartesi günü tüm kravatlıları stadyuma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
img

Türkiye korkusu İsrail'i gece yarısı yatağından kaldırdı
img

İniş yaparken, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı
img

Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak

Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak mı?
Taraftarlar endişeli: Galatasaray'ın yıldızı antrenmana çıkmadı

Takımın yıldızı antrenmana çıkmadı
Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması

Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
ABD'yi esir alan yangınların çıkış nedenine ilişkin ilk tahmin: Şiddetli rüzgar ve kuraklık

İşte bir türlü söndürülemeyen yangının nedeni

Son Dakika Haberleri

Edip Akbayram hasta mı, sağlık durumu ne? Can Ataklı Flash TV'den ayrıldı mı, Can ataklı neden yok? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kasımpaşa Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ertem Şener, Mourinho'ya ne dedi? (VİDEO) Brezilya uçak kazası patlama VİDEOSU var mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne maçı, lig maçı mı ZTK maçı mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı? Hudutsuz Sevda Zeynep öldü mü? Zeynep ölüyor mu? ATV canlı izle! (KASIMPAŞA FENERBAHÇE) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, kanalı, günü mü değişti? Kasımpaşa Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.