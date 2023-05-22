Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: 'Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim'

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim"

Politika Haberleri

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Memleket Partisi Muharrem İnce Twitter Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title