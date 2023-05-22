Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: 'Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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