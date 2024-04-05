Meclis'te çaldı, apar topar kapatmaya çalıştı! KKTC Dışişleri Bakanı'nın telefon sesi Fenerbahçelileri mest etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nde konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Bakan Ertuğruloğlu kürsüde konuşma yaptığı esnada telefonu çaldı. Bakanın telefonunun Kıraç'ın seslendirdiği Fenerbahçe 100. Yıl Marşı şeklinde çaldığı duyuldu.

"BIRAK ÇALSIN, NEDEN KAPATIYORSUN"

O anlarda apar topar telefonunu susturmaya çalışan Bakan Ertuğruloğlu'nun o anları gündem oldu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntüleri paylaşan Fenerbahçeliler "Adam doğru yolu seçmiş", "Bırak çalsın, neden kapatıyorsun?", "Fenerbahçe aşkı tartışılmaz" şeklinde yorumlar yaptı.