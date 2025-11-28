Mardin'de İl Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de "İl Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

Kentteki temaslarını sürdüren Uraloğlu ve Işıkhan AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Uraloğlu ve Işıkhan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Tuncay Akkoyun ile makamında görüştü ve valilikte düzenlenen "İl Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye'de olduğu gibi Mardin'de de otoyollardan bölünmüş yollara, köprülere, tünellere kadar birçok hizmete imza attıklarını belirterek, Mardin'de hayata geçirilen projeler, yapımı süren yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Tarihi İpek Yolu'nda bazı iyileştirmeler yaptıklarını ifade eden Uraloğlu, şunları aktardı:

"Havalimanında 2002'de 19 bin olan yolcu sayımız geçen sene 768 bine çıktı. Bu sene de 700 bine yaklaştı. Sezonu 800 bin civarında kapatmış olacağız. Havalimanımız sayesinde Mardin'imize bütün ilçeleriyle beraber daha fazla turist getireceğiz. Mardin Havalimanı'ndan Kızıltepe'ye kadar gidişte trafiğin sıkıştığı 4 nokta var. Gelirken heyetimizle beraber gerekli incelemeleri yaptık. İnşallah o kavşaklara çözüm üreteceğiz."

Bakan Işıkhan da bugün işsizlik verilerinin açıklandığını, işsizlik oranının geçen ay göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 olduğunu söyledi.

Işıkhan, "Bunu Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla hayata geçirdiğimiz aktif istihdam politikalarının somut yansıması olarak değerlendiriyoruz. Kadınları, gençleri, engellileri, dezavantajlı grupları istihdama katma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelişen Mardin'in Mezopotamya'nın en önemli lojistik merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Işıkhan, Mardin'deki işsizlik oranının gittikçe düştüğünü, bunun sevindirici olduğunu dile getirdi.

Özellikle gençlerin istihdama katılımı noktasında İŞKUR Gençlik Programı ile üniversitelerde başlattıkları programın çok büyük ilgi gördüğünü ifade eden Işıkhan, bu şekildeki projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Toplantıda Mardin'e yönelik projelerin planlanmasının yapıldığını anlatan Işıkhan, "Mardin'in nüfusu gittikçe artıyor. Belki önümüzdeki yıllarda 1 milyona yakın bir nüfusa sahip olacak. Ulaşımda, altyapıda bu planlamaları şimdiden yapmamız gerekiyor. Sayın Bakanımızın teşrifleriyle bu sürece başlamış olduk." diye konuştu.

Bakanlar, Mardin Midyat kara yolundaki çalışmaları inceledi

Daha sonra Bakanlar Uraloğlu ve Işıkhan, Mardin Midyat kara yolundaki çalışmaları inceledi ve ilgililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, Mardin Midyat kara yolunun 58 kilometre olduğunu, şimdiye kadar yaklaşık 23 kilometrelik bölümünü bitirdiklerini söyledi.

Sıkça kazaların olduğu Özel Hareket Kavşağındaki düzenlemelere ilişkin Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Karayollarından arkadaşlarımız buna çalıştı ve aşağı yukarı kavşağı bitirme aşamasındayız. Asfalt düzenlemelerini yapıyorlar. Az bir eksiğimiz kaldı. Burayı bitirerek Mardin'imizin ve Mardin'e gelen misafirlerimizin kullanımına sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Işıkhan da Mardin Midyat kara yolunun özellikle turizm döneminde çok yoğun kullanıldığını vurgulayarak, "Yol çalışmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kaliteli bir yol ve asfalt bulamazsınız. Gerçekten Sayın Bakanımız çok güzel işler yapıyor. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.