Arıkan: Emeklilik insan hakkıdır

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme hakkında, "Ekonomi Bakanı çalışma yaptı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıklamalarda bulundu, Cumhurbaşkanı devreye girdi ve zam açıklandı. Ne kadar, 1062 TL. Allah'tan korkun. Bu zamla güya emeklimiz rahat bir nefes alacakmış. Açıklanan zam Mehmet Şimşek'in deyimiyle söylüyorum; çerez parası bile değil. Yapmayı düşündükleri zam neye karşılık geliyor merak ettik ve iktidarın işlettiği Tarım Kredi marketinden çerez aldık. İşte emeklimize 'Müjde' diye verilen zamla alınabilen bir günlük çerez bu kadar. Sayın Cumhurbaşkanının sağlık için tavsiye ettiği manda yoğurdu, hurma, kestane balından değil, bir avuç çerezden bahsediyoruz. Kamudaki makam aracı saltanatı için 'Çerez parası bile değil' demişti Sayın Şimşek. İşte bu emeklinin çerezi, bu da iktidarın çerezden anladığı. Ben bu fotoğrafı, vatandaşından bu kadar uzaklaşan iktidarı, milletimizin vicdanına havale ediyorum. Allah bu iktidara vicdan, merhamet versin. İktidar, 24 yıldan beri elini attığı her şeyde olduğu gibi emeklilik sistemini de yapboz tahtasına çevirdi. Yapılan son değişikliklerle emeklilerimiz yaşlılık aylığına mahkum edilmiştir. Halbuki emeklilik, bir sistemin adıdır. Emeklilik, insan hakkıdır" diye konuştu.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,