Kuşadası Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısı Kabul Edildi

Kuşadası Belediyesi Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yönetiminde gerçekleşti. Toplantıda Kuşadası Belediyesi'nin 2024 Mali Yılı Performans Programı ile 2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısı kabul edildi.

Kuşadası Belediye Meclisi, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen 2024 Mali Yılı Performans Programı, 2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2024 Yılı Ücret ile Vergi, Resim ve Harç Tarifesi'ni görüşmek üzere ikinci kez toplandı. Gelir-gider denkliği sağlanarak oluşturulan Kuşadası Belediyesi'nin 2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısında, gider bütçesi 1 milyar 365 milyon TL, gelir bütçesi 1 milyar 215 milyon TL, finansman bütçesi ise 150 milyon TL olarak hesaplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu çerçevesinde oylanan Kuşadası Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısında en yüksek bütçe 357 milyon 53 bin TL ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne ayrıldı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nü 272 milyon 470 bin TL ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ve 214 milyon 562 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü izledi. Toplantıda 2024 Mali Yılı Performans Programı ile 2024 Yılı Ücret ile Vergi, Resim ve Harç Tarifesi de oy birliği ile kabul edildi. - AYDIN