Karabük'e 97,9 milyon TL KÖYDES ödeneği ayrıldı

Karabük'e 97,9 milyon TL KÖYDES ödeneği ayrıldı
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Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında, 2025 yılı için Karabük'e 97 milyon 901 bin lira ödenek tahsis edildi.

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında, 2025 yılı için Karabük'e 97 milyon 901 bin lira ödenek tahsis edildi.

Geçtiğimiz yıl 77 milyon 241 bin lira olarak belirlenen ödenek, bu yıl yüzde 26,7 oranında artırılarak yaklaşık 98 milyon liraya yükseldi.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük kırsal kalkınma projelerinden biri olan KÖYDES kapsamında Karabük'e ayrılan kaynağın, vatandaşların öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda en verimli şekilde kullanılacağını belirtti.

KÖYDES Projesi'nin mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Şahin, "2025 yılında Karabük'ümüze ayrılan KÖYDES ödeneği, geçen yıla göre yüzde 26'yı aşan bir artış göstermiştir. Bu destekle birlikte, köylerimizde yürütülen altyapı projeleri daha da ivme kazanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, köylerin kalkınmasını her zaman stratejik bir öncelik olarak görmüş, KÖYDES Projesi'ni ise yerelden merkeze yayılan kalkınma vizyonunun temel taşlarından biri olarak tanımlamıştır." ifadelerini kullandı.

Karabük genelinde son yıllarda KÖYDES kaynaklarıyla birçok köy yolunun asfaltlandığını ve altyapıların yenilendiğini kaydeden Şahin, 2025 yılında da bu yatırımların artarak devam edeceğini bildirdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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