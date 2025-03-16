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KAMİAD'dan İftar Programı

KAMİAD'dan İftar Programı
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Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD), Ankara'da düzenlediği iftar programında iş insanları ile bir araya geldi. Genel Başkan Ali Adıgüzel, derneğin misyonunu ve deprem bölgelerine yaptıkları katkıları anlattı.

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Ankara'da iftar programı düzenledi.

KAMİAD tarafından düzenlenen iftar programına çok sayıda iş insanı ve davetli katıldı. İftara, KAMİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Aba ve Bartın'dan işadamları da katıldı. İftar programı seğmen gösterisi ile başladı. Gösterinin ardından konuşan Derneğin Genel Başkanı Ali Adıgüzel, "Düzenlediğimiz iftar programına katılarak bizleri onurlandırdığınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Adıgüzel, "Kamu müteahhitleri olarak yalnızca sektörde değil, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak açısından da önemli bir misyon üstlenmekteyiz. KAMİAD'ın kuruluş amacı kamu müteahhitlerinin sesi olmak ve sektördeki sorunlara gerçekçi, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmektir" diye konuştu.

Kamu müteahhitleri olarak deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalardan bahseden Adıgüzel, "2023 ve 2024 yıllarında özellikle deprem bölgelerinde gösterdiğimiz çalışmalar kamu müteahhitlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket ettiğini bir kez daha kanıtladı. Deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmalarına tüm iş makinalarıyla katkı vermenin yanı sıra afet bölgesindeki şantiyelerin depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunulması, nakdi yardımlar ile de destek olunmuştur" ifadelerini kullandı.

Programın ardından İHA mikrofonuna konuşan Adıgüzel, "Sivil toplum örgütünün adıdır KAMİAD. KAMİAD üyelerinin savunuculuğunu yapan, aynı zamanda çıkacak yasa, yönetmelik, güncel mevzuat konularında topluma ışık tutmayı, bilgilendirmeyi ve üyelerinin eğitimini ahlaki etik çerçevesinde, kamu müteahhitlerinin yüklenici ve alt yüklenici arasındaki ilişkileri düzenlemeyi hedefleyen bir sivil toplum örgütüdür" şeklinde konuştu.

Programın ardından derneğe üye olanlara sertifika verildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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