Kabine toplandı: Gündem Orta Doğu ve terör

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 18.00'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımalarının ele alınacağı belirtildi. Toplantıda 'Terörsüz Türkiye' gündemi de ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

