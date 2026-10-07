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İYİ Partili vekiller TBMM'de fonlardaki vurguna ve 17 milyar dolara dikkat çekti

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İYİ Partili vekiller Usta ve Dalgın, TBMM Genel Kurulunda Fon Koordinasyon Kurulu çalışmalarını değerlendirdi. Usta fon şirketlerindeki olayları vurgun olarak nitelendirirken, Dalgın 'buharlaştı' denilen 17 milyar doların 300 bine yakın sosyal konuta denk olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, fon soruşturmalarına ilişkin, "Kim yanacaksa yansın, bu milletin malını kim soyduysa, bu devletin kurumlarını kim çürüttüyse, bu yolsuzluğu, hırsızlığı kim yaptıysa yansın. Bunu Türkiye'nin temizlenmesi, kurumların temizlenmesi için bir fırsat olarak görebilirsiniz." dedi.

İYİ Parti Grubu adına Samsun Milletvekili Usta ile Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, TBMM Genel Kurulunda Fon Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bazı fon şirketlerinde yaşanan olayları "vurgun" olarak nitelendiren Usta, yaşananların göz göre göre geldiğini ve bir ilişki karmaşasının söz konusu olduğunu savundu.

Fon şirketlerinde yaşananların yabancılar tarafından ortaya çıkartıldığı için hükümetin bunun üzerine gittiğini öne süren Usta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uyarı yaptığı gün bu işlerin üzerine gidilmesi durumunda bu kadar yüksek bir mağduriyetin ortaya çıkmayacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kendisinin de hükümeti uyardığını aktaran Usta, "Neyi bilmediğinizi bize söylüyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bu kurumsal çürümedir, Türkiye'nin kurumları çürüyor. 'Nasıl olsa bana bir şey olmaz' anlayışı, yargısı dahil, sivil, askeri bütün bürokrasiye hakim olmuş durumda." ifadesini kullandı.

"Kulislerde 'yanarsam yakarım' şeklinde tehditlerin konuşulduğunu" iddia eden Usta, "Bu tehditlere boyun eğmeyin. Kim yanacaksa yansın, bu milletin malını kim soyduysa, bu devletin kurumlarını kim çürüttüyse, bu yolsuzluğu, hırsızlığı kim yaptıysa yansın. Bunu Türkiye'nin temizlenmesi, kurumların temizlenmesi için bir fırsat olarak görebilirsiniz." diye konuştu.

"Kimin, ne zaman, neyi, kaç paraya aldığı, nereye havale ettiği belli"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın ise hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir teknik meseleyle, bir muhasebe meselesiyle, bir mali meseleyle karşı karşıya değiliz. Bu iş üç farklı ayağı olan bir mesele. Elbette bir mali yönü var. Vatandaşın parası nerede, ne zaman ödenecek? Ama bununla beraber bir adli yüzü var. Bu parayı kim çaldı? Bu bilgileri kim sızdırdı? Bu manipülasyonları kim yaptı? Ama en temelinde bir siyasi meseleyle karşı karşıyayız. Çünkü karşı karşıya olduğumuz şey bir örgütlü suç. Üstelik kamu gözetiminde bir örgütlü suç. Üstelik çok önemli kişilerin karıştığı bir suç."

Bu olayların münferit bir hadise olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Dalgın, söz konusu tutarların muazzam büyüklükte olduğuna dikkati çekti. Dalgın, "'Buharlaştı' denilen 17 milyar dolar para, 300 bine yakın sosyal konut yapmak, 1,5 milyondan fazla insanı asgari ücretle çalıştırmak, her evladımıza 4 sene boyunca ücretsiz bir öğün sıcak yemek verebilmek demek." dedi.

Dalgın, her şeyin kayıtlı olduğunu söyleyerek, "Kimin, ne zaman, neyi, kaç paraya aldığı, nereye havale ettiği belli." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA
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