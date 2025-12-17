Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, "Bütçe, devletin vatandaşa dokunduğu yerdir. Bütçe teklif metni değil, ahlaklı tercihtir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde İYİ Parti milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Olgun, ihalelerin hangi şartlarla verildiğinin şeffaf şekilde kamuoyuna açıklanmadığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kriz ürettiğini savunan Olgun, bu sistemden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Olgun, "Bütçe, devletin vatandaşa dokunduğu yerdir. Bütçe teklif metni değil, ahlaklı tercihtir. Vatandaşa eşit mesafede duran devlet düzeninin tarafındayız." diye konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, emeklinin, işçinin ve memurun hakkının savunulmadığını iddia etti.

Maaşların eridiğini dile getiren Arslan, enflasyonun tek haneye indirilemediğini, gerçek enflasyonun yüzde 60 olduğunu ileri sürdü.

Arslan, kiraların yükseldiğini, asgari ücretlinin satın alma gücünün azaldığını öne sürerek, "Yıllarca prim ödemiş emekliler hakkını istiyor. Bir insan sosyal yardımlarla övünebilir mi? Bu ülkenin her bir ferdi değerlidir." ifadelerini kullandı.

"Savaş uçaklarının düşmanı erken görmesi için acilen tedbirler alınması gerekmektedir"

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki konuşmasında, Türk Hava Kuvvetlerinin orta çağı yaşadığını savundu.

Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarıldığını dile getiren Türkeş, "Türk Hava Kuvvetlerinin, savaş uçaklarının düşmanı erken görmesi için acilen tedbirler alınması gerekmektedir. Uçak, pilot sayısını yükseltecek tedbirler alınmalıdır. Erken ihbar radarlarının en az yüzde 50'si yerlisiyle yenilenmelidir." şeklinde konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin problemleri çözmediğini öne süren Paçacı, sistem değişmeden ekonomik sorunların da ortadan kaldırılamayacağını savundu. Paçacı, TBMM'nin fonksiyonlarının yok edildiğini öne sürdü.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Van Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılanların mahkeme kararına rağmen görevlerine iade edilmediğini söyledi.

Bunun üzerine DEM Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.