Haberler

Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı 2026 yılı bütçesine dair eleştirilerde bulundu. Hakan Şeref Olgun, bütçenin ahlaklı tercihler olduğunu ve devletin vatandaşa eşit mesafede durması gerektiğini savundu. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ekonomik sorunları çözmediği öne sürüldü.

İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, "Bütçe, devletin vatandaşa dokunduğu yerdir. Bütçe teklif metni değil, ahlaklı tercihtir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde İYİ Parti milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Olgun, ihalelerin hangi şartlarla verildiğinin şeffaf şekilde kamuoyuna açıklanmadığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kriz ürettiğini savunan Olgun, bu sistemden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Olgun, "Bütçe, devletin vatandaşa dokunduğu yerdir. Bütçe teklif metni değil, ahlaklı tercihtir. Vatandaşa eşit mesafede duran devlet düzeninin tarafındayız." diye konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, emeklinin, işçinin ve memurun hakkının savunulmadığını iddia etti.

Maaşların eridiğini dile getiren Arslan, enflasyonun tek haneye indirilemediğini, gerçek enflasyonun yüzde 60 olduğunu ileri sürdü.

Arslan, kiraların yükseldiğini, asgari ücretlinin satın alma gücünün azaldığını öne sürerek, "Yıllarca prim ödemiş emekliler hakkını istiyor. Bir insan sosyal yardımlarla övünebilir mi? Bu ülkenin her bir ferdi değerlidir." ifadelerini kullandı.

"Savaş uçaklarının düşmanı erken görmesi için acilen tedbirler alınması gerekmektedir"

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki konuşmasında, Türk Hava Kuvvetlerinin orta çağı yaşadığını savundu.

Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarıldığını dile getiren Türkeş, "Türk Hava Kuvvetlerinin, savaş uçaklarının düşmanı erken görmesi için acilen tedbirler alınması gerekmektedir. Uçak, pilot sayısını yükseltecek tedbirler alınmalıdır. Erken ihbar radarlarının en az yüzde 50'si yerlisiyle yenilenmelidir." şeklinde konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin problemleri çözmediğini öne süren Paçacı, sistem değişmeden ekonomik sorunların da ortadan kaldırılamayacağını savundu. Paçacı, TBMM'nin fonksiyonlarının yok edildiğini öne sürdü.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Van Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılanların mahkeme kararına rağmen görevlerine iade edilmediğini söyledi.

Bunun üzerine DEM Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Hasan Şaş'tan Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı yorum

Dünyaca ünlü 2 yıldızı Galatasaray'a istemedi: Sane ve Yunus daha iyi
Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı

Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
title